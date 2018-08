Martedì 28 agosto 2018 - 14:45

Crollo Genova, Procura: risultati in tempi non troppo lontani

"Analisi effettuata da consulenti tecnici è alacre e fervida"

Genova, 28 ago. (askanews) – “L’analisi che viene effettuata dai consulenti tecnici è alacre e fervida e ci aspettiamo dei risultati utili in tempi non troppo lontani ma non domani o dopodomani. Quanto tempo non lo possiamo dire, è impossibile da prevedere”. Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, durante una conferenza stampa in Procura per fare il punto sulle indagini sul crollo del viadotto autostradale.