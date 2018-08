Lunedì 27 agosto 2018 - 12:32

Uccide la moglie e poi si toglie la vita a Camogli

Con una pistola regolarmente detenuta. Indagini in corso

Genova, 27 ago. (askanews) – Omicidio-suicidio questa mattina in un’abitazione di Camogli, in provincia di Genova. Un pensionato di 77 anni, con una pistola regolarmente detenuta, ha ucciso la moglie, per poi togliersi la vita sparandosi alla tempia.

L’uomo, un ex commerciante, dopo aver freddato la moglie avrebbe telefonato al figlio, che ha subito allertato i soccorritori ma all’arrivo dei sanitari del 118 per i due anziani coniugi non c’era più nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di accertare le cause del tragico gesto e l’esatta dinamica dell’accaduto.

