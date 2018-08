Giovedì 23 agosto 2018 - 09:54

Spari all’indiano, denunciati 4 ragazzi: “Razzismo non c’entra”

Lo straniero ferito sulla Pontina (Latina) con fucile da Softair

Roma, 23 ago. (askanews) – Identificati i presunti autori del ferimento del 41enne indiano colpito, la serata del 19 agosto, da alcuni pallini sparati mentre si strovava in sella alla propria bicicletta sulla via Pontina, sul litorale laziale. Si tratta di quattro giovanissimi di Terracina (Latina) che, con un fucile da Softair, hanno sparato contro l’indiano vari colpi, utilizzando verosimilmente pallini in alluminio.

Per i carabinieri, che hanno condotto le indagini, i motivi sono ancora “in corso di accertamento” e, in ogni caso, il movente “al momento non è relazionabile a motivi razziali, etnici o religiosi”.

Tre le ipotesi di reato contestate ai 4 denunciati: lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il fucile, una riproduzione abbastanza fedele di un’arma da guerra, è stato sequestrato.

Le indagini sono state condotte e concluse dai carabinieri della compagnia di Terracina, agli ordini del capitano Margherita Anzini.