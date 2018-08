Giovedì 23 agosto 2018 - 21:09

Caso Diciotti, posizione Viminale non cambia e governo si compatta

Salvini: non arretro di un millimetro, non mollo, non mi dimetto

Roma, 23 ago. (askanews) – La posizione del Viminale non cambia sul caso della nave della guardia costiera Diciotti, ferma da tre giorni al porto di Catania con ancora 150 migranti a bordo, e il governo anzi si compatta.

Fonti del Viminale non solo ribadiscono la posizione del “no” allo sbarco, dopo aver autorizzato quello dei bambini, ma sottolineano anche che su questa linea non ci sono tensioni nel governo. Come dimostrato dalle dichiarazioni del leader pentastellato Luigi Di Maio affidate a Facebook; anzi in questo senso, il ministro Salvini – si sottolinea dal Viminale – ha apprezzato le parole dell’altro vicepremier sull’Unione europea, il quale ha scandito: se l’Ue non ci aiuta sui profughi le blocchiamo i fondi.

Quindi nulla cambia, al ministero dell’Interno si resta in attesa di “segnali concreti” da parte degli altri Paesi europei.

Mentre in prima persona Salvini assicura: “Non mollo, non mi dimetto”, anzi “non retrocedo di un millimetro”; quindi i migranti a bordo della Diciotti ferma nel porto di Catania o quelli a bordo di qualsiasi altra nave in Italia “non sbarcano almeno che l’Europa non faccia la sua parte”. Al Tg5 il ministro ha ribadito la sua posizione, sottolineando di non essere affatto preoccupato per le inchieste aperte e ricordando che “la maggioranza degli italiani è con me”.