Mercoledì 22 agosto 2018 - 22:58

Migranti, al via a Catania sbarco minori da nave Diciotti

Sono 29 non accompagnati

Catania, 22 ago. (askanews) – E’ iniziato intorno alle 22.45 sul ‘Molo di Levante’ lo sbarco dei 29 minori migranti, molti dei quali non accompagnati, da giorni a bordo della nave della Guardia Costiera Diciotti. Sono 28 uomini e una donn. L’ ok arrivato dal ministero dell’Interno vale solo per i minori.

I migranti saranno trasferiti in due centri di accoglienza messi a disposizione dai Servizi sociali del Comune di Catania. A terra sono stati attivati i presidi di assistenza e di accoglienza sotto il coordinamento della Prefettura etnea. La Protezione civile comunale ha distribuito sul pattugliatore ‘Diciotti’ bevande e cibo.