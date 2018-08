Mercoledì 22 agosto 2018 - 15:01

Diciotti, rissa social Saviano-Salvini: “Eversore”, “Fesserie”

Per lo scrittore la nave a Catania è un "sequestro di persona"

Roma, 22 ago. (askanews) – Nuovo duro scontro via social tra lo scrittore Roberto Saviano e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla vicenda della nave Diciotti.

L’imbarcazione della Guardia Costiera è attraccata a Catania dalla sera di lunedì con a bordo 177 migranti soccorsi nel canale di Sicilia, dopo aver atteso in mare aperto per 5 giorni la destinazione di un porto. Il Viminale ha bloccato lo sbarco dei profughi: “Niente sbarco finché non ci sarà certezza che i migranti andranno altrove in Europa” è la linea di Salvini.

Martedì sera su Twitter Saviano ha così accusato il Governo di “tenere in ostaggio 177 esseri umani. La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo ‘di Stato'”.

Questa mattina la risposta di Salvini, sempre via tweet: “Finisce l’estate e tornano le fesserie di Saviano! Vi era mancato? A me no”. E la controreplica di Saviano non si è fatta attendere: “Ministro della Mala Vita, oggi gode di un consenso popolare che cavalca come un’onda, pronta a richiudersi su di lei. Ha giurato sulla Costituzione e se la viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c’è il carcere”.

Quella sulla Diciotti è solo l’ultima puntanta del duello via social tra lo scrittore e il leader della Lega. A giugno il ministro aveva annunciato l’intenzione di verificare se ci siano ancora le condizioni per mantenere la scorta all’autore di Gomorra e Saviano su Facebook aveva pubblicato un duro post, definendo tra l’altro Salvini “buffone” e “ministro della malavita”. Affermazioni che il titolare del Viminale ha inserito in una querela per diffamazione contro Saviano, che è indagato per quel reato dalla procura di Roma, presentata il 19 luglio scorso.