Martedì 21 agosto 2018 - 19:03

Toti: indispensabile nuovo ponte a Genova, lo faccia chiunque

"Anche il genio della lampada può costruirlo, ma che sia sicuro"

Rimini, 21 ago. (askanews) – Un nuovo ponte per Genova, dopo il crollo del Morandi, è “indispensabile”. E lo “può costruire chiunque, anche il genio della lampada”. L’importante è che venga realizzato “in fretta” e che sia “bello e sicuro”: lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dal Meeting di Cl.

“Pretendo che ci sia un ponte entro un anno”, ha detto Toti, sottolineando: “E indispensabile per il sistema Paese. Per me il ponte può costruirlo chiunque, anche il genio della lampada che esce all’improvviso, a me interessa che sia bello e sicuro e che venga fatto in fretta”.

Questo “è un auspicio che ho condiviso con il premier – ha aggiunto – che mi ha detto di contare di venire a inaugurarlo entro il 2019”.