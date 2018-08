Martedì 21 agosto 2018 - 20:51

Regione Liguria chiede stop bollette edifici evacuati a Genova

Quelli coinvolti nel crollo del ponte Morandi

Roma, 21 ago. (askanews) – Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato per l’emergenza, ha chiesto oggi formalmente all’Autorità di Regolazione l’Energia Reti e Ambiente la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per le forniture alle utenze degli edifici coinvolti nel crollo del Ponte Morandi: via Porro 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16; via del Campasso 39 e 41.