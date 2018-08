Martedì 21 agosto 2018 - 02:40

Raganello, capo guide Aigae: “Non portiamo i turisti nelle gole”

Parla Domenico Gioia

Roma, 21 ago. (askanews) – “Nessuno di noi porta mai i turisti nelle gole, è troppo pericoloso”. A precisarlo ad askanews è Domenico Gioia, il coordinatore guide dell’Associazione italiana guide ambientali escursionistiche che a notte fonda si trova nella zona interessata dalla piena del torrente Raganello, che è stata determinata da un forte temporale nel Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza.

“Nessuna guida della nostra associazione riconosciuta, né di quelle ufficiali del parco del Pollino si sarebbe azzardata a fare un’escursione nelle gole, ancor più con condizioni di tempo piovoso”, spiega Gioia. “Le gole sono lunghe anche 13 chilometri e sono senza via d’uscita, sono delle trappole. Non è il caso di percorrerle mai. Oggi si sono trovati di fronte muri d’acqua anche di 12-13 metri. E non solo acqua, anche fango, sterpaglie, pezzi di legno, rocce. Noi non ci inoltriamo mai li dentro”, ha ribadito.

“Attualmente – ha anche spiegato Gioia – le ricerche sono in corso ma con il buio, nonostante i mezzi a disposizione, all’interno delle gole è impossibile inoltrarsi. Per avere un quadro completo bisognerà aspettare l’alba e la possibilità di utilizzare i gommoni”, ha concluso.

