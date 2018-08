Martedì 21 agosto 2018 - 02:00

Piena del Raganello, protezione civile: 10 morti, dispersi tra 5 e 7

Identificati 8 corpi

Roma, 21 ago. (askanews) – La protezione civile ha confermato il bilancio provvisorio di 10 morti nella piena del torrente Raganello, determinata da un forte temporale nel Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Dei 10 deceduti, 6 sono uomini, 4 sono donne. Sono stati già identificati 8 corpi, mentre 2 non sono ancora stati identificati.

Il numero dei dispersi è tra 5 e 7, sempre secondo la protezione civile in loco, ma tra questi dispersi potrebbero esserci le due vittime non ancora identificate. Le persone tratte in salvo sono 23, delle quali 10 ricoverate in ospedale.

I soccorritori sono all’opera anche a notte fonda, con l’ausilio delle torri faro per illuminare la zona. L’area interessata dalla piena è tuttavia piuttosto ampia: i corpi di 2 vittime sono stati recuperati a ben 3 chilometri di distanza dal punto in cui sono state colpite dalla massa d’acqua. Attualmente le correnti, che avevano formato in precedenza dei pericolosissimi vortici, risultano essere ritornate alla normalità favorendo la pur difficile opera dei soccorritori.

