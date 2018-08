Martedì 21 agosto 2018 - 19:07

Genova, Toti: pretendo che Autostrade si rimbocchi le maniche

"500 milioni? Non so a cosa servano e non posso valutare se pochi"

Rimini, 21 ago. (askanews) – I 500 milioni di euro che Atlantia ha comunicato di aver stanziato dopo il crollo del ponte Morandi a Genova erano quelli “già annunciati” dall’amministratore delegato Giovanni Castellucci; “non so a cosa servano esattamente quindi non posso dire se sono molti o pochi”: ma è’ chiaro, secondo il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che la società si deve “rimboccare le maniche senza chiedere nulla in cambio”.

Società Autostrade, ha spiegato Toti dal Meeting di Cl “ha stanziato quello che Castellucci aveva annunciato due giorni fa. Non so a cosa servano esattamente quindi non posso dire se sono molti o pochi. Da Società Autostrade pretendo – e oggi lo sta facendo – che si rimbocchi le maniche per dare una mano a Genova a uscire dal pantano in cui si trova”.

“Credo che” questo impegno “sia il minimo per un’azienda”, ha aggiunto, ricordando che “in Italia esiste la responsabilità sociale d’impresa e chi ha una concessione l’ha maggiore. Credo che oggi Autostrade debba rimboccarsi le maniche senza chiedere nulla in cambio. E’ il minimo che può fare in questo momento”.