Lunedì 20 agosto 2018 - 17:41

Nave Diciotti, Viminale blocca lo sbarco: “Prima risposte da UE”

"Autorizzazione quando certezza che i 177 andranno altrove"

Roma, 20 ago. (askanews) – “Il ministro dell’Interno non ha dato né darà alcuna autorizzazione” allo sbarco della nave Diciotti in Sicilia “finché non avrà certezza che i 177 andranno altrove. Si attendono risposte dall’Europa”. E’ quanto si apprende da fonti del Viminale, a proposito del caso dell’imbarcazione della Guardia Costiera che, come invece aveva annunciato il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, “attraccherà a Catania”.

Per il ministero guidato da Matteo Salvini, quindi, i migranti non potranno, fino a nuovo ordine, essere sbarcati dalla nave una volta giunta in porto in Sicilia.