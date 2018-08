Lunedì 20 agosto 2018 - 12:10

Lettera del Papa alla Chiesa: impegno contro crimine degli abusi

"Non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono"

Città del Vaticano, 20 ago. (askanews) – “‘Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme'”: con questa citazione della lettera di San Paolo ai Corinzi si apre una “lettera al popolo di Dio” nella quale il Papa, a pochi giorni dall’esplodere di una nuova ondata di scandali negli Stati Uniti e a pochi giorni dal viaggio in Irlanda (25-26 agosto) affronta il tema della pedofilia nella Chiesa. “Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate”.

“Un crimine – scrive Jorge Mario Bergoglio – che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti”.

“Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò – afferma il Papa nella missiva alla Chiesa di tre cartelle – urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità”.