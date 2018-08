Lunedì 20 agosto 2018 - 12:44

Crollo Genova, Delrio: aumentato manutenzione ma Paese fragile

Ognuno semina per il bene e poi raccoglierà quello che arriva

Rimini, 20 ago. (askanews) – Il governo Renzi ha fatto “un piano infrastrutturale da 130 miliardi di euro, ha aumentato dell’80% le manutenzioni, ma non è detto che funzioni”, perché “questo rimane un Paese fragile”. Lo ha detto l’ex ministro alle Infrastrutture, Graziano Delrio, all’incontro dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà al Meeting di Cl.

“Sono qui” al Meeting di Cl, “ho deciso di rompere il silenzio, dopo i funerali” delle vittime del crollo del ponte di Genova, ha spiegato Delrio nel suo intervento: “Credo che si debba tutti insieme tributare un commosso ricordo alle vittime di questa tragedia”.

“La cosa fondamentale è che ognuno di noi comprenda anche i limiti dell’azione politica – ha aggiunto l’ex ministro -. Ognuno di noi semina per il bene e poi raccoglierà quello che arriva. Noi” per esempio “abbiamo fatto un piano infrastrutturale da 130 miliardi di euro, abbiamo aumentato dell’80% le manutenzioni, ma non è detto che funzioni. Questo rimane un Paese fragile”.