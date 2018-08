Lunedì 20 agosto 2018 - 12:19

Abusi sessuali, Papa: abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli

"Vergogna e pentimento, non abbiamo capito la gravità del danno"

Città del Vaticano, 20 ago. (askanews) – “Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli”. Lo scrive il Papa in una lettera “al popolo di Dio” sugli abusui sessuali sui minori nella Chiesa.

Le ferite, scrive Bergoglio, “non vanno mai prescritte”.

“Il dolore di queste vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a tacere”.