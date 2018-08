Giovedì 16 agosto 2018 - 17:56

Crollo ponte, no funerali di stato per vittime Torre del Greco

Ad annunciarlo il sindaco della città vesuviana

Napoli, 16 ago. (askanews) – Non ci saranno i funerali di stato per le quattro vittime del crollo del ponte Morandi originarie di Torre del Greco, a Napoli. Le famiglie hanno rinunciato alle esequie di Stato in programma sabato. Lo rende noto il sindaco Giovanni Palomba: “I resti mortali dei quattro ragazzi partiranno domani mattina da Genova alle 5 per giungere in Campania nel primo pomeriggio”. I funerali si svolgeranno nella basilica di Santa Croce alle 17.30. Domani nella città vesuviana è stato proclamato il lutto cittadino.