Giovedì 16 agosto 2018 - 13:26

Crollo Genova, Salvini: rivedere concessioni, non solo Autostrade

Intanto avviati controlli su tutte le infrastrutture pubbliche e private

Roma, 16 ago. (askanews) – “Sulle concessioni va rivisto tutto. E’ giusto che il privato faccia utili e business, perché è giusto che abbia un profitto, ma è giusto che a fronte di questo profitto in evidente aumento su tanti fronti, ci sia un altrettanto aumento in manutenzione e sicurezza. Non di sole autostrade stiamo parlando”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Nelle scorse ore sono già partiti alcuni controlli su tutte le infrastrutture pubbliche e private. Metteremo in sicurezza qualle più critiche in base alla segnalazioni che abbiamo ricevuto, ma senza nessun allarmismo”, ha aggiunto.