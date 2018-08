Lunedì 13 agosto 2018 - 15:33

Eseguita l’autopsia del neonato morto a Spedali Civili di Brescia

Primario: altri bimbi infettati sono in graduale miglioramento

Milano, 13 ago. (askanews) – Si è tenuta nella tarda mattinata di oggi l’autopsia del neonato deceduto nei giorni scorsi a causa del batterio “Serratia marcescens” agli Spedali Civili di Brescia. Lo ha confermato lo stesso nosocomio.

In merito alle condizioni degli altri sei bambini infettati dal batterio, nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta questa mattina da Sky Tg24, il direttore del reparto di “Neonatologia e terapia intensiva neonatale” degli Spedali Civili di Brescia, Gaetano Chirico, ha spiegato che “gli ultimi controlli che abbiamo sono stati negativi ma per essere sicuri dobbiamo avere i risultati di almeno tre controlli che si fanno a distanza di due-tre giorni l’uno dall’altro: abbiamo i primi due e oggi faremo il terzo e se anche quelli di oggi saranno negativi si può ragionevolmente incominciare a ritenere che l’evento epidemico sia sotto controllo”.

In particolare, sullo stato di salute del fratello gemello del neonato deceduto (nati prematuri a fine del giugno scorso), il primario ha dichiarato che “è in graduale miglioramento ma non vorrei sbilanciarmi troppo definendolo fuori pericolo, questo non per l’infezione ma perché sono bambini ricoverati in terapia intensiva e finché non sono in condizioni completamente stabili, sono cresciuti e non sono diventati completamente autonomi non possiamo essere sicuri al 100% di dichiararli fuori pericolo. E’ però in via di miglioramento, non sono comparse nuove complicanze”.