Sabato 11 agosto 2018 - 11:47

Nettuno, senza patente provoca incidente. Muore la figlia

Padre denunciato per omicidio stradale

Roma, 11 ago. (askanews) – Tragico incidente nella notte n via dei Frati, a Nettuno. Un 39enne al volante di una potente Bmw, malgrado la patente gli fosse stata ritirata da nove anni, si è messo alla guida dell’auto ed ha provocato un incidente. A bordo con lui anche le due piccole figlie. Una di queste, una bimba di nove anni, ha perso la vita nell’impatto. G.M., classe 1979, riferisce “Latina oggi”, avrebbe prima urtato un palo della luce per poi finire la sua corsa in una cunetta. Il padre, risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato con l’accusa di omicidio stradale. Delle indagini si sta occupando la Polizia stradale.