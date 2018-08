Sabato 11 agosto 2018 - 12:02

14enne muore schiacciato da struttura in ferro nel Mantovano

Alle 22.30 di ieri in giardini di piazza Castello a Castel d'Ario

Milano, 11 ago. (askanews) – Uno studente di 14 anni è morto intorno alle 22.30 di ieri sera dopo essere rimasto schiacciato da una pesante struttura in ghisa nei giardini pubblici di piazza Castello a Castel d’Ario, in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, sembra che il 14enne, che stava giocando con altri ragazzini, sia salito sulla seduta di questa sorta di moderno arredo urbano girevole, quando il piedistallo su cui è montata ha ceduto improvvisamente. L’adolescente è stato quindi travolto da una lastra che pesa diverse tonnellate che non gli ha dato scampo. Inutili i soccorsi del 118, il 14enne è morto sul colpo.

L’area è stata posta sotto sequestro.