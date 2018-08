Giovedì 9 agosto 2018 - 15:53

Wind Tre partecipa al Summer Jamboree di Senigallia

Festival Internazionale Musica e Cultura America anni '40 e '50

Roma, 9 ago. (askanews) – Wind Tre partecipa al “Summer Jamboree”, il più grande Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, giunto quest’anno alla XIX edizione.

L’evento, che si svolge a Senigallia fino al 12 agosto, fa rivivere le note e le atmosfere vintage e regala agli appassionati provenienti da tutto il mondo, la possibilità di ballare al ritmo di rock & roll e boogie-woogie nelle suggestive piazze del centro storico e negli incantevoli scorci della città, dalla storica Rocca Roveresca fino alla Rotonda a Mare.

Wind Tre è presente con un proprio spazio commerciale, dove personale dedicato illustrerà ai visitatori le offerte e le ultime novità dei brand Wind e 3. In particolare, il brand Wind, in occasione del “Summer Jamboree”, propone l’offerta ‘All Inclusive Events Edition’, che, a 12 euro al mese, senza costi di attivazione, prevede minuti illimitati, 100 sms, e 20 Giga con ‘Chat no stop’ la funzione che, una volta terminati i Giga, non blocca la navigazione e consente di continuare ad utilizzare i social e le app preferite. Per i clienti che scelgono la Fibra di Wind, l’offerta ‘FIBRA1000’ è disponibile al prezzo speciale per l’evento di 22,90 euro al mese, con 100 Giga in più ogni mese da condividere con tutti gli smartphone della famiglia.

Il brand 3, invece, presenta l’offerta ‘ALL-IN Master Special Edition’ che, a 7,50 euro al mese, invece di 15, senza costi di attivazione, include minuti illimitati e 30 Giga con ‘GIGA Bank’, l’innovativa funzionalità che consente di accumulare i Giga non utilizzati e di usarli successivamente senza scadenza. 3 propone, inoltre, per navigare senza limiti, l’offerta ‘3Cube Special’, con 60 Giga al mese, un dispositivo WiFi incluso e il servizio ‘Night Free’, grazie a cui non vengono consumati i Giga dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino successivo, al costo di 10 euro al mese.

Per i clienti che scelgono la Fibra fino a 1000 Mega di 3, al prezzo speciale per l’evento di 22,90 euro al mese, sono previsti Giga illimitati su smartphone.