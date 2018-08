Martedì 7 agosto 2018 - 11:36

Conte visita i feriti. La Procura apre un’indagine contro ignoti

"Potevano esserci conseguenze peggiori. Soccorritori fantastici"

Roma, 7 ago. (askanews) – “Sono venuto qui per accertare di persona le conseguenze sulle persone, le cose e i luoghi e posso dire che rispetto a quelle che potevano essere possiamo ritenerci fortunati. E’ una tragedia senza dubbio ma i feriti sono in via di guarigione, la situazione è sotto controllo, la macchina dei soccorsi è stata fantastica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all’uscita dall’ospedale Maggiore di Bologna dove ha visitato i feriti dell’incidente di ieri sulla tangenziale.

“Essere qui è un modo – ha aggiunto Conte – per essere vicino alle persone e ai loro familiari, testimoniare la vicinanza del governo alle persone che hanno sofferto questa situazione”.

“Ci sono accertamenti in corso, la procura ha avviato un’indagine, dobbiamo capire quello che è successo per prevenire ma il problema non è annunciare nuove normative, ma vigilare sulla sicurezza”.

E’ stato il procuratore di Bologna Giuseppe Amato a comunicare che è stato aperto “il fascicolo a carico di ignoti dove si ipotizza il disastro colposo e ovviamente il reato di omicidio, lesioni colpose stradali plurime”. “Non abbiamo sequestrato quel tratto di tangenziale, per permetterne gia’ da oggi la riapertura”. Amato sottolinea che “decisive saranno le immagini di videosorveglianza. Forse un momento di distrazione o un colpo di sonno ma è troppo presto per dirlo con certezza”.

