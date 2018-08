Venerdì 3 agosto 2018 - 11:29

In arrivo temporali al Centro Sud, almeno porteranno refrigerio

Su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria

Roma, 3 ago. (askanews) – Qualche temporale ha raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando il grande caldo di questi giorni.

Altri passaggi temporaleschi porteranno a brevissimo un poco di refrigerio al Centro-Sud. Oggi rovesci e temporali si faranno via via più frequenti su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, con fenomeni anche intensi, fino a Roma. Disturbi più lievi sulle Alpi e sull’Emilia, nonché sui rilievi appenninici in genere. Domani, 4 Agosto sono previsti altri fenomeni temporaleschi più intensi, ancora con alto rischio di grandine: oltre alle regioni tirreniche centro-meridionali, potranno essere coinvolte le due Isole maggiori.

Antonio Sanò del sito iLMeteo.it avvisa che nel prosieguo del weekend il sole sarà prevalente, con clima caldo; ma persisterà anche il rischio di qualche temporale, oltre che sull’arco alpino, anche sulle Isole maggiori. Le temperature potrebbero tornare ad aumentare, prima al Nord, poi anche sul resto del Paese.

