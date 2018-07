Lunedì 30 luglio 2018 - 13:05

Torino, poliziotto spara ad un giovane che ferisce collega

Assessore Finardi: vigilanza e solidarietà ad agente ferito

Torino, 30 lug. (askanews) – Gli chiedono i documenti e lui reagisce tirando fuori un punteruolo e ferendo un poliziotto. E’ successo ieri sera a Torino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, protagonista un giovane somalo che ora è piantonato all’ospedale. Il collega dell’agente finito a terra ferito ha estratto la pistola e ha reagito facendo fuoco per difendersi e ferendo il giovane fermato durante un controllo di routine.

L’assessore del Comune di Torino, Roberto Finardi, con delega alle politiche della sicurezza ha espresso: “vicinanza e solidarietà all’agente della Polfer ferito ieri sera a Porta Nuova durante l’attività di controllo nell’area della stazione ferroviaria”.

Per l’assessore “l’impegno e il lavoro quotidiano di controllo del territorio svolto delle forze dell’ordine, soprattutto nel periodo estivo e in punti della città molto affollati come la stazione di Porta Nuova, risultano indispensabili per contrastare efficacemente ogni forma di illegalità e, al contempo, tutelare e garantire la sicurezza dei cittadini”.

Prs MAZ