Sabato 28 luglio 2018 - 18:02

In 3.000 in piazza a Campobasso per il Molise Pride

Madrina Vladimir

Roma, 28 lug. (askanews) – Grande successo per la prima edizione del Molise Pride, che ha coinvolto la città di Campobasso, con oltre 3.000 partecipanti in piazza. Madrina della manifestazione Vladimir Luxuria. Presenti anche il sindaco, Antonio Battista e il presidente della Regione Toma, sceso in strada all’inizio della manifestazione.

“Campobasso ha dimostrato di non essere omofoba e che, insieme alle Istituzioni, è necessario intraprendere un percorso concreto contro l’omofobia. Oggi Campobasso e il Molise hanno dimostrato di essere motivo d’orgoglio in tutta Italia, una cittß e una Regione che non escludono”. Così in una nota Arcigay Molise, ricordando che nessuno deve più scappare da questa Regione per omofobia”.

Red/Cro/Bla/Int2