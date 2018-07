Venerdì 27 luglio 2018 - 14:53

Vicenza, ucciso un 39enne che camminava lungo una strada

Colpi esplosi da un auto

Vicenza, 27 lug. (askanews) – Un uomo di 39 anni è stato ucciso oggi a Trissino, in provincia di Vicenza, in via Nazario Sauro, mentre camminava lungo il marciapiede. Ad amazzarlo sarebbero stati alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da un auto in corsa che poi si sarebbe dileguata. Le indagini sono svolte dalla compagnia dei Carabinieri di Valdagno.