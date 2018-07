Venerdì 27 luglio 2018 - 12:48

Spara con la carabina dal terrazzo: ferito operaio immigrato

In ospedale a Bassano con prognosi di 7 giorni

Vicenza, 27 lug. (askanews) – I carabinieri di Bassano hanno denunciato in stato di libertà Z.D.C., 40 anni, disoccupato, perché dal terrazzo di casa ha sparato un colpo di carabina contro un operaio immigrato che si trovava al lavoro. L’episodio è avvenuto ancora ieri. L’uomo, 33 anni, originario di Capo Verde, dipendente di una ditta di impianti elettrici, era al lavoro, verso le 13, su una pedana mobile, a 7 metri d’altezza.

Prima ha avvertito uno sparo, immediatamente dopo ha sentito un bruciore alla regione lombare sinistra. Immediatamente soccorso, è stato portato all’ospedale di Bassano, in provincia di Vicenza, dove gli hanno riscontrato una lesione; la prognosi è di 7 giorni. I carabinieri, intervenuti in pochi minuti, ha ricostruito l’episodio fino ad accertarsi che il colpo era stato sparato dal vicino condominio. Infatti, su un terrazzo hanno trovato alcuni pallini in piombo per arma ad aria compressa.

Nell’appartamento corrispondente hanno trovato e sequestrato una carabina calibro 4,5 mm. marca Stoeger, di colore nero: un’arma a libera vendita, utilizzata per ferire l’operaio che ha riportato una lesione sulla regione lombare con prognosi di 7 giorni. Il 40enne è stato denunciato per esplosioni pericolose e lesioni aggravate.

Cam