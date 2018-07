Giovedì 26 luglio 2018 - 12:17

Rom, sgomberato il Camping River di Roma per emergenza sanitaria

Ieri l'incontro tra Salvini e la sindaca Raggi

Roma, 26 lug. (askanews) – È iniziato dunque stamattina lo sgombero del Camping River con l’intervento delle forze dell’ordine al fianco della polizia municipale e dei servizi sociali comunali. L’accelerazione è avvenuto dopo l’incontro tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha autorizzato l’intervento delle forze dell’ordine per questo tipo di operazioni svolte dal Comune.

Se alcuni degli operatori presenti riportavano come motivazione il fatto che la sospensiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, che scadrebbe domani, sarebbe stata sbloccata per via “dell’emergenza igenico sanitaria che è interesse preminente”, Carlo Stasolla, presidente dell’Associazione 21 luglio che ha assistito i residenti nel ricorso, dichiara che “se quanto si sta svolgendo in queste ore a Camping River si configurasse come uno sgombero, ci troveremo di fronte ad una gravissima violazione del governo italiano di fronte alla Corte per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Un precedente unico e gravissimo che sancirebbe la fine dello Stato di diritto”.

L’inizio dello sgombero era stato annunciato da Salvini con un tweet: “È in corso lo sgombero del campo Rom Camping River di Roma. Legalità, ordine e rispetto prima di tutto!”.

