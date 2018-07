Giovedì 26 luglio 2018 - 16:28

L’Enea scopre un metodo biotecnologico contro la zanzara tigre

Limita la riproduzione e abbatta la capacità di trasmettere virus

Roma, 26 lug. (askanews) – L’ENEA ha sviluppato un metodo biotecnologico per limitare la riproduzione della zanzara tigre e abbattere le sue capacità di trasmettere virus tropicali.

Questo risultato, si legge in una nota, è stato possibile grazie all’introduzione nella zanzara in laboratorio di ceppi specifici del batterio Wolbachia, innocuo per l’uomo e comunemente presente in gran parte degli insetti. Le femmine hanno manifestato un azzeramento della trasmissione del virus Zika e una riduzione a meno del 5% di quella dei virus di Dengue e Chikungunya, mentre i maschi sono stati in grado di rendere sterili le femmine selvatiche della specie dopo l’accoppiamento, compromettendone la possibilità di riprodursi.

La sperimentazione è stata condotta in collaborazione con l’Istituto Pasteur di Parigi.