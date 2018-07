Venerdì 20 luglio 2018 - 18:39

Grasso deve versare 80 mila euro al Pd (lo dice il tribunale)

Arrivato il decreto ingiuntivo

Roma, 20 lug. (askanews) – Pietro Grasso deve versare gli 80mila euro dovuti al Pd perché lo ha deciso il tribunale: lo scrive il tesoriere dei Dem, Francesco Bonifazi, su Twitter e su Facebook.

“Avevo promesso che avremmo portato la vicenda in Tribunale, per rispetto a chi segue le regole. Oggi è arrivato il decreto ingiuntivo contro il presidente Grasso per gli 80mila euro che deve al Pd. Viva la giustizia”.

Aggiunge il tesoriere Pd: “Siamo stati costretti a vincere l’azione giudiziaria e sinceramente mi dispiace che si sia arrivati a tanto. Ma le regole valgono per tutti. Oppure non sono regole. E le regole vanno rispettate, sempre”.

Adm/int5