Giovedì 12 luglio 2018 - 15:11

La Diciotti attracca a Trapani. Due migranti denunciati

Due denunciati per il tentato dirottamento della Vos Thalassa

Trapani, 12 lug. (askanews) – E’ attraccata nel porto di Trapani la nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 67 migranti salvati nei giorni scorsi il canale di Sicilia.

Già questa mattina la nave stava entrando nel porto, salvo poi fare rotta verso il largo, in attesa di ulteriori accertamenti per far luce sul presunto dirottamento avvenuto quattro giorni fa a bordo della rimorchiatore Vos Thalassa.

Due migranti sono stati denunciati: si tratta di un ghanese e un sudanese, identificati ieri. Devono rispondere di violenza, minacce e dirottamento. A decidere sulla loro posizione saranno comunque i magistrati della Procura di Trapani, dopo aver valutato le accuse.