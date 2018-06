Domenica 3 giugno 2018 - 14:14

Salvini: “La Sicilia non può essere il campo profughi d’Europa”

"Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi"

Roma, 3 giu. (askanews) – Sui migranti “adotteremo una linea di buon senso” ma “l’Italia e la Sicilia non possono essere prese per il campo profughi d’Europa” e “non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Catania prima di una conferenza stampa a sostengo del candidato sindaco Salvo Pogliese. “Stiamo lavorando, prima le cose si fanno e poi si dicono” ha aggiunto.

“Torno in Sicilia, isola splendida oggi costretta ad essere punto di approdo di migliaia e migliaia di disperati”, sottolinea, “per il bene nostro e loro, le cose cambieranno.

Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso sarà sempre meno conveniente, scafisti e “vicescafisti” sono avvertiti…!”.

