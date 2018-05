Venerdì 18 maggio 2018 - 13:25

Perché i vescovi cileni si sono dimessi in blocco

Al termine di un vertice straordinario convocato dal Papa

Città del Vaticano, 18 mag. (askanews) – A conclusione di un vertice straordinario convocato dal Papa a Roma per affrontare lo scandalo dell’insabbiamento delle denunce contro i preti pedofili, i 34 vescovi cileni hanno rassegnato in blocco le loro dimissioni nelle mani del Papa, che deciderà prossimamente se e come accettarle.

“Dopo tre giorni di incontri con il Santo Padre e molte ore dedicate alla meditazione e alla preghiera, seguendo le sue indicazioni, noi vescovi del Cile desideriamo dichiarare quanto segue”, hanno affermato i vescovi in un testo letto in spagnolo e italiano alla stampa da monsignor Fernando Ramos Perez e monsignor Juan Ignacio Gonzalez Errazuriz. “In primo luogo, ringraziamo Papa Francesco per il suo ascolto da padre e la sua correzione fraterna, ma soprattutto vogliamo chiedere perdono per il dolore causato alle vittime, al Papa al popolo di dio e al nostro paese per i nostri gravi errori e omissioni commesse. Ringraziamo anche a mons. Scicluna e al reverendo Jordi Bartomeu (che il Papa aveva inviato in Cile ad ascoltare le vittime, ndr.) per la dedizione pastorale e personale, nonché per lo sforzo investito nelle ultime settimane per cercare di sanare le ferite della società e della chiesa del nostro paese. Ringraziamo le vittime per la loro perseveranza e il loro coraggio nonostante le enormi difficoltà personali spirituali sociali e famigliari che hanno affrontato unite spesso alle incomprensioni e agli attacchi della stessa comunità ecclesiale. Ancora una volta imploriamo il loro perdono e aiuto per continuare ad avanzar sul cammino della guarigione per cicatrizzare le ferite. In secondo luogo vogliamo comunicare che per iscritto abbiamo rimesso i nostri incarichi nelle mani del Santo Padre perché decida liberamente per ciascuno di noi. Ci poniamo in cammino, sapendo che questi giorni di dialogo onesto hanno rappresentato una pietra miliare di un profondo processo di cambiamento guidato da Papa Francesco e in comunione con lui vogliamo ristabilire la giustizia dal danno causato per dare nuovo impulso alla missione profetica della Chiesa in Cile il cui centro avrebbe sempre dovuto esser Gesù Cristo. Desideriamo che il volto del Signore torni a risplendere nella Chiesa e ci impegniamo per questo con umiltà e speranza e chiediamo a tutti di aiutare a percorre questa strada. Seguendo le raccomandazioni del Santo Padre chiediamo che in queste ore difficili ma piene di speranza la chiesa sia protetta dal Signore e dalla Vergine del Carmen”.

Ska/Int9