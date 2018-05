Mercoledì 16 maggio 2018 - 20:19

Torna Convivio, lo shopping solidale per la lotta all’Aids

A The Mall a Milano dal 6 al 10 giugno la mostra-mercato benefica

Milano, 16 mag. (askanews) – La lotta all’AIDS ha un alleato storico: Convivio, l’appuntamento con la beneficenza che torna quest’anno a Milano in una nuova location, The Mall, e con un giorno in più per fare acquisti solidali. Dal 6 al 10 giugno, infatti, la mostra-mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda a sostegno dell’associazione no-profit Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS), offre la possibilità di raccogliere fondi a favore della lotta contro il virus dell’HIV. Quest’anno l’iniziativa, nata nel 1992 da un’idea di Gianni Versace, insieme a Gianfranco Ferré, Giorgio Armani e Valentino, e sostenuta da Franca Sozzani e oggi da Emanuele Farneti con Vogue Italia, ha ricevuto il sostegno di aziende di design, accessori, gioielli, profumi e cosmesi, calzature, viaggi e turismo, enogastronomia di alta gamma, editoria e video che hanno donato i loro prodotti e i loro servizi, in vendita, durante la manifestazione, al 50% del prezzo. Al momento sono oltre 200 i brand che hanno deciso di partecipare.

Ad anticipare l’apertura della mostra-mercato il tradizionale Charity Gala Dinner in cui le maison e le aziende acquistano un tavolo che potranno allestire liberamente, ispirandosi al tema dell’anno: la fantascienza.

L’edizione numero 14 di Convivio tra le novità offre la possibilità di una sosta al Beauty Pit Stop, un’area dove i visitatori potranno concedersi, a un prezzo simbolico, trattamenti di bellezza express, oppure nella giornata di sabato 9 giugno farsi fare oroscopi personalizzati da parte dell’astrologo Antonio Capitani e da 4 suoi colleghi. Quest’anno, poi, ci sarà anche Assolombarda con il progetto Un capo vale due volte che prevede la vendita, durante la manifestazione, di capi di abbigliamento messi a disposizione da Aspesi, Paul & Shark e da alcune aziende associate al prezzo simbolico di 30 euro a capo. Gli abiti acquistati non saranno ritirati dal visitatore ma verranno donati all’associazione Pane Quotidiano e alla Parrocchia Santa Lucia di Quarto Oggiaro, mentre il ricavato della vendita sarà devoluto alla causa di Convivio attraverso l’associazione Anlaids. Il progetto rientra nell’attività dell’advisory board di Assolombarda per la Responsabilità sociale delle imprese presieduto da Gabriella Magnoni Dompé.

Ma la solidarietà è anche online: su Charitybuzz, saranno messi a disposizione 14 lotti di esperienze esclusive a tema fashion e luxury travels. Mentre per la prima volta quest’anno, a Convivio è associata la pubblicazione di un libro in collaborazione tra la casa editrice Bookabook e Anlaids: è “Seguimi con gli occhi”, il primo romanzo di Nadia Galliano, medico di origine piemontese, classe 1988.