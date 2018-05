Mercoledì 16 maggio 2018 - 19:03

Lombardia, Rolfi: fermare fake news su insalubrità latte

L'obiettivo è varare un piano di comunicazione per difenderlo

Milano, 16 mag. (askanews) – “Ci siamo posti l’obiettivo di varare un piano di comunicazione per difendere l’importanza del latte e promuovere le sue proprietà nutritive. È necessario contrastare tutte le fake news sulla insalubrità di questo alimento. Intendiamo poi lavorare sui progetti di filiera per valorizzare la risorsa latte nei periodi eccedenza di produzione, studiando nuove possibilità di trasformazione in prodotti che siano appetibili sul mercato. Un lavoro fondamentale che costruiremo in vista dei nuovi bandi sui progetti di filiera che usciranno a giugno”. Lo ha scritto in una nota l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, che ha riunito oggi a Palazzo Lombardia il Tavolo regionale sul latte.

“Partecipano tutti gli attori della filiera, dagli agricoltori ai trasformatori fino ai rappresentanti della grande distribuzione. Vogliamo analizzare bene la situazione relativa al prezzo del latte e trovare soluzioni condivise. Il Tavolo non è uno spot, ma un progetto permanente che prevederà anche sessioni tecniche” ha aggiunto.

“Intendiamo infine costruire seri percorsi finalizzati a coprire nuovi mercati che possano favorire sbocchi per le produzioni in eccesso. Su questo – ha concluso l’assessore – il prossimo Tavolo in sede tecnica studierà un piano operativo che dia concretezza a questa proposta e non solo un obiettivo teorico”.