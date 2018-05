Mercoledì 16 maggio 2018 - 18:06

Battello con motore ibrido per il Sebino, primo in lago europeo

Scafo in cantiere a Iseo, previsto varo entro inizio settembre

Milano, 16 mag. (askanews) – Il primo lago europeo a poter vantare un battello a propulsione ibrida in servizio sulle proprie acque sarà il Sebino. La motonave “Predore”, prodotta da un cantiere di Dolo (Venezia), dopo un anno e mezzo di lavori è infatti arrivata nel cantiere di Iseo (Brescia), dove lo scafo sarà assemblato nei prossimi giorni e messo in acqua. Misura 30 metri di lunghezza e 6,7 di larghezza, con una stazza di 80 tonnellate e una capienza di 149 posti a sedere. Potrà coprire alcune tratte utilizzando solo energia elettrica.

È costata due milioni e quattrocentomila euro, importo interamente finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito degli investimenti a sostegno della mobilità regionale. Solo il trasferimento su strada dello scafo presso il cantiere bresciano, durato due giorni, è costato centomila euro, quasi il 5% del budget totale. A completamento dell’opera e per una maggiore autonomia energetica per l’attività di ricarica elettrica della motonave, Navigazione Lago d’Iseo ha presentato alla Regione una richiesta di finanziamento del valore di circa trecentomila euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 100 kwatt.

Fino a venerdì la motonave resterà presso il porto di Iseo per essere poi trasferita via lago a Costa Volpino, presso il cantiere navale della sede di Navigazione Lago d’Iseo. Qui verranno completati allestimenti, arredi e impianti secondari oltre a tutti i collaudi previsti dalle normative. Le attività dovrebbero richiedere tre mesi di lavoro. Il varo dovrebbe avvenire tra la metà di agosto e l’inizio di settembre.