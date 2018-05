Martedì 15 maggio 2018 - 16:56

Sistemi a tabacco riscaldato: livelli di tossine ridotti

A dimostrarlo studi dell'Istituto tedesco per la valutazione del rischio

Roma, 15 mag. (askanews) – Le emissioni dei sistemi di riscaldamento del tabacco contengono livelli significativamente più bassi di tossine rispetto al fumo delle sigarette tradizionali. A dimostrarlo sono stati gli studi condotti dall’Istituto federale per la valutazione del rischio tedesco (BFR, Bundesinstitut für Risikobewertung), come dichiarato dal direttore dello studio, il Dott. Frank Henkler-Stephani, in un’intervista con la rivista Pharmazeutische Zeitung (Notiziario farmaceutico). “Per un fumatore che non riesce a smettere, non ci sono svantaggi nel passare a questi prodotti”, secondo Henkler-Stephani. “Quel fumatore, in ogni caso, sta continuando a consumare un prodotto del tabacco che comporta un rischio per la salute notevole”.

I sistemi di riscaldamento del tabacco (THS) sono dispositivi alimentati a batteria nei quali si usano delle stick corte di tabacco trinciato fine e compresso, che sono riscaldate fino a circa 300 °C per generare vapori inalabili. Questi vapori contengono nicotina e hanno il sapore del tabacco. Non avviene alcuna combustione, pertanto non viene prodotto neppure fumo. A metà del 2017 Philip Morris International è diventata la prima azienda a lanciare un prodotto di questo tipo in tutta la Germania. Secondo gli studi presentati dal fabbricante, i vapori generati da questo prodotto contengono dal 90 al 95 percento in meno di tossine rispetto alle sigarette.

Dato che finora gli unici dati disponibili erano quelli rilasciati dal costruttore, il BfR ha deciso di verificare queste conclusioni importanti conducendo degli studi per proprio conto. L’Istituto ha rilevato le concentrazioni presenti nel vapore per due classi di sostanze, così come per la nicotina e il catrame. Il BfR ha presentato i risultati, ancora non pubblicati ufficialmente, alla Conferenza tedesca per la lotta al tabagismo tenutasi a Heidelberg. “I nostri studi hanno in gran parte confermato le informazioni presenti nella letteratura scientifica, pur se con piccole deviazioni,” sostiene Henkler-Stephani. Nonostante la riduzione sia netta, i vapori risultano essere leggermente mutageni, come già dimostrato dal fabbricante nei propri studi.

L’Istituto non ha ancora condotto ricerche più approfondite, come l’analisi cellulare o gli studi clinici. Tuttavia, i dati forniti dal costruttore mostrano che anche la tossicità cellulare e la mutagenicità dell’aerosol sono ridotte del 90 percento rispetto al fumo di tabacco. Gli studi clinici mostrano inoltre che il passaggio a un THS riduce significativamente i rischi per la salute.

Il BfR non è ancora in grado di confermare questi dati. “A ogni modo, è probabile che una riduzione significativa del rilascio di sostanze sospettate di nuocere alla salute sarà associata a rischi inferiori per la salute rispetto alle sigarette” Tuttavia, per stimare la riduzione del rischio, sono necessari ulteriori studi, che attualmente sono in corso nell’ambito di una procedura di classificazione negli Stati Uniti. Dev’essere ancora fatta chiarezza sul fatto che le emissioni degli altri THS raggiungano o meno riduzioni della stessa entità per le sostanze cancerogene e nocive per la salute. Nel complesso, i THS potrebbero essere meno problematici rispetto ai prodotti del tabacco da fumo convenzionali. Non fumare resta comunque l’alternativa più salutare.