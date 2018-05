Martedì 15 maggio 2018 - 14:11

Corona può riutilizzare i social e rilasciare interviste

Il giudice: "Elemento mediatico essenziale per la sua attività"

Milano, 15 mag. (askanews) – Fabrizio Corona può “svolgere la propria attività lavorativa” e anche “utilizzare i social network”. Gli è possibile perfino “rilasciare interviste”, ma senza “riferimento diretto all’andamento” del suo percorso di riabilitazione e recupero all’interno della comunità “Umberto Fazzone” di Limbiate, in provincia di Monza, dove gli sta svolgendo l’affidamento in prova come misura alternativa al carcere. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Simone Luerti, che ha deciso di “alleggerire” le prescrizioni a cui l’ex re re dei paparazzi dovrà attenersi durante il perido di affidamento terapeutico ai servizi sociali.

Nel provvedimento, il giudice milanese sottolinea che “l’elemento pubblicitario e mediatico è un elemento essenziale della peculiare attività” di Corona. Da qui la sua decisione di concedere prescrizioni più “morbide” all’ex fotografo.

