Lunedì 14 maggio 2018 - 13:37

Roma, dal 17 al 20 maggio lo Spring Beer Festival al Testaccio

26 birrifici italiani e 4 internazionali

Roma, 14 mag. (askanews) – Va in scena dal 17 al 20 maggio alla Città dell’Altra Economia al Testaccio, a Roma, lo Spring Beer Festival: per quattro giorni sarà possibile degustare le specialità di 30 birrifici in un vero e proprio giro d’Italia brassicolo, arricchito anche da alcuni produttori internazionali di alta qualità. Saranno 26 i birrifici italiani presenti (tra cui Birra dell’Eremo, B-Latta, Maltus Faber) e 4 gli internazionali (tra cui Novo Brazil Brewing e White Frontier Brewery). Non solo: ci sarà spazio anche per tutti coloro che possono preferire un drink analcolico creativo: assecondare le loro esigenze sarà compito di Square Roots London Stand dove, grazie all’estro di Ed (l’ideatore di questo progetto), verranno servite bevande analcoliche artigianali caratterizzate dall’utilizzo di sola frutta fresca, variabili in base alla stagionalità, a cui si andranno ad aggiungere ingredienti insoliti e introvabili.

Le degustazioni di birra saranno accompagnate da qualche sfizio. Ad assecondare la voglia di “qualcosa di buono” saranno realtà come Arrosticini Tornese che, come lascia intendere il nome, proporrà arrosticini abruzzesi e polpette della nonna fritte. Si cambia menu con Beerstyle – Birroteca e Beershop, un Laboratorio Gastronomico che servirà pietanze BBQ (smoked salsiccia, pulled pork e fajitas di pollo). Quando la voglia di fritto chiama, a rispondere sarà Er supplì d’Alari con supplì, cartoccio di patate, mozzarella in carrozza, etc. Agli amanti del mare, invece, ci si penserà Porto Cervara con i suoi cartocci di pesce fritto. Da Giano, invece, si strizzerà l’occhio ai grandi classici della cucina romana proponendo soluzioni rivisitate in chiave moderna. Infine da Tacos&Beer sarà possibile fare il pieno di tapas vegetariane/vegane e tortillas proposte in varie salse.

Ad animare le serate ci penserà il Drake Pub che, in collaborazione con Keep Music Alive, offrirà 4 giorni di musica dal vivo con performance e jam di artisti emergenti (alcuni selezionati da “La Scimmia Contest”).