Lunedì 14 maggio 2018 - 15:55

Aids, divi pittori per la lotta all’Hiv

Anlaids Lazio lancia l'iniziativa "Arte and AIDS"

Roma, 14 mag. (askanews) – In Italia sono in terapia più di 130mila pazienti con Hiv. Secondo l’ultimo bollettino del Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità ogni anno si registrano circa 4000 nuove diagnosi di infezione e il Lazio è tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi (quasi 600) con la fascia di età più a rischio compresa tra i 25 e i 29 anni.

Promuovere prevenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche sociali connesse all’Aids sono gli obiettivi dell’iniziativa “Arte & AIDS”, nuova campagna di raccolta fondi a cura di Anlaids Lazio ideata per sostenere progetti nel campo della lotta all’Aids. Il progetto coinvolgerà numerose celebrities dello spettacolo, della moda, della cultura e dell’arte nella realizzazione di un lavoro creativo da trasformare in uno strumento di raccolta fondi: grazie ad un vero e proprio kit da pittura completo di tela, colori, pennelli e tavolozza, artisti e personalità daranno vita a dei dipinti da mettere in vendita in una serata di Gala il cui ricavato sarà devoluto a Anlaids. Le ‘opere’ saranno esposte dall’8 al 14 giugno nella favolosa cornice di Palazzo Doria Phamphilj, a Roma, e diventeranno oggetto di raccolta fondi in occasione del consueto Charity Gala di Anlaids Lazio in programma giovedì 14 giugno presso lo splendido palazzo cinquecentesco.

Tra le celebrities coinvolte nel progetto figurano Alessandro Preziosi, Patty Pravo, Filippo Magnini, Paolo Sorrentino, Vladimir Luxuria, Ornella Muti, Barbara Alberti, Roberto Coin, Ferzan Ozpetek, Fortunato Cerlino, Giuseppe Di Iorio, Massimiliano e Doriana Fuksas, Orietta Berti, Veronica Angeloni, Riccardo Rossi, Simonetta Gianfelici, Sandro Campagna, Nicoletta Romanoff, Paolo Giacomelli e Roberta Paolucci, Massimo Romeo Piparo e Antonio Capitani. I kit di pittura non raggiungeranno solo artisti e personalità, ma anche numerosi studenti degli istituti laziali e gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma. La regia della serata di gala del 14 giugno sarà a cura di Matteo Corvino e la cena porterà la firma dello chef stellato Giuseppe Di Iorio con l’accompagnamento musicale degli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.