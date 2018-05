Domenica 13 maggio 2018 - 13:06

Un platano di 20 metri è caduto la notte scorsa su un bus Atac a Roma

In ospedale l'autista per precauzione

Roma, 13 mag. (askanews) – La notte scorsa un platano di 20 metri è caduto su un bus dell’Atac in servizio a viale delle Milizie: finestrini in frantumi e autista in ospedale, “a scopo precauzionale”, spiegano i soccorritori.

E’ accaduto alle 3 circa. Sul posto, a viale delle Milizie all’altezza del civico 20 è intervenuta una squadra del comando dei vigili del fuoco di Roma che ha tagliato l’albero e liberato il mezzo. Nella caduta, le fronde del platano, di circa 20 metri, “hanno infranto un finestrino posteriore dell’autobus” e “a scopo precauzionale l’autista dell’autobus è stato trasportato dal personale del 118, all’ospedale oftalmico”.

Gtu/Int2