Giovedì 10 maggio 2018 - 12:00

Legnini: linne guida Csm su violenza genere iniziativa innovativa

Resi più veloci i provvedimenti relativi ai femminicidi

Roma, 10 mag. (askanews) – “Si tratta di un’iniziativa innovativa, perché attraverso le linee guida che abbiamo approvato ieri nel plenum, forniamo agli uffici giudiziari italiani, requirenti e giudicanti, gli indirizzi per meglio organizzare l’attività di indagine e i giudizi sui reati riguardanti la violenza di genere”. Lo ha detto a Sky TG24 HD il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, parlando delle linee guida che ieri il Csm ha approvato per rendere più veloci i provvedimenti relativi ai femminicidi, attraverso “specializzazione, celerità nella celebrazione dei processi, formazione dei giudici, coordinamento con le forze di polizia, con i servizi di cura e assistenza per le vittime di questi odiosi reati”.

I processi relativi a questo tipo di reato – ha spiegato Legnini – sono “procedimenti prioritari, noi forniamo le indicazioni, peraltro in alcuni uffici giudiziari già attuate in parte, per rendere effettiva e concreta la celerità nella celebrazione di questi processi. Inoltre abbiamo acquisito e rielaborato le buone prassi amministrative che già avevamo. Il fenomeno è preoccupante e riteniamo che, a legislazione invariata e risorse invariate, occorre fare tutto il possibile per contribuire a contrastare uno dei fenomeni più odiosi che connota il tempo in cui viviamo”.