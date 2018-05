Giovedì 10 maggio 2018 - 14:48

Celiachia: Italia fra primi al mondo in tutela diritti pazienti

Dal 12 al 20 maggio Settimana Nazionale della Celiachia

Roma, 10 mag. (askanews) – Corsi di cucina, degustazioni e menù gluten free nelle scuole, per imparare che si può mangiare senza glutine con gusto; screening gratuiti e specialisti a disposizione in varie città, per rispondere alle domande dei pazienti; convegni e incontri con esperti di celiachia su tutto il territorio, per imparare tutti gli aspetti della malattia; festival ed eventi gluten free, manifestazioni sportive, visite culturali, per divertirsi e stare bene. Sono solo alcune delle innumerevoli iniziative previste per la Settimana Nazionale della Celiachia, dal 12 al 20 maggio, e organizzate dall’Associazione Italiana Celiachia: l’elenco è sul sito www.settimanadellaceliachia.it dove per l’occasione è anche a disposizione un forum uno spazio attraverso cui è possibile fare domande in ambito medico, nutrizionale o sui diritti e le tutele dei celiaci. Tema della Settimana Nazionale, i diritti dei pazienti di oggi e di domani: dal diritto a ricevere una diagnosi tempestiva a quello di essere seguiti correttamente per evitare complicanze, fino alla sicurezza dei prodotti gluten free, i successi raggiunti in quasi quarant’anni di attività dell’Associazione sono la base per una buona qualità di vita dei celiaci.

“Nel corso della Settimana della Celiachia in tutta Italia si parlerà di dieta senza glutine per far conoscere la celiachia a tutta la popolazione. Accanto a degustazioni, corsi di cucina, visite ai laboratori artigianali sono previsti per esempio menù senza glutine nelle scuole, in 30 località dell’Emilia Romagna e in 44 Comuni Toscani per circa 77.000 bambini coinvolti, iniziativa che si ripete anche in alcune classi del Trentino, della Liguria e della Lombardia: lo scopo è far capire che è possibile mangiare senza glutine e con gusto, per favorire l’integrazione dei bimbi celiaci con i compagni – racconta Giuseppe Di Fabio, presidente AIC – Sono previsti poi 15 convegni o incontri con esperti di celiachia in tutta Italia su temi diversi, per conoscere meglio la malattia in tutti i suoi aspetti, mentre gli specialisti saranno a disposizione del pubblico in sette città (Genova La Spezia, Foligno, Perugia, Terni, Ischia, Crotone) e a Napoli e Salerno sarà possibile sottoporsi a uno screening gratuito e avere una consulenza con la psicologa e la nutrizionista. L’elenco delle iniziative è disponibile sul sito AIC, www.celiachia.it, e su quello della Settimana Nazionale, www.settimanadellaceliachia.it, dove è stato attivato anche un servizio per chiarire i dubbi in merito alla celiachia a cui chiunque potrà accedere, ricevendo una risposta degli specialisti nella propria casella di posta elettronica”.

La settimana è anche l’occasione per fare il punto sui diritti dei pazienti in vista del quarantesimo compleanno di AIC, che si festeggerà nel 2019. In quattro decenni di attività sono moltissimi i risultati raggiunti, diventati fondamentali tutele per il benessere dei pazienti che pongono l’Italia ai primi posti al mondo per l’assistenza e l’attenzione ai bisogni dei celiaci.