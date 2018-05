Lunedì 7 maggio 2018 - 15:27

Aperta Milano Food City, Sangalli vince sfida con Sala e Fontana

Sindaco battuto ai fornelli scherza: "Farò ricorso come per Ema"

Milano, 7 mag. (askanews) – La squadra formata dal presidente di Camera di Commercio e Confcommercio Milano Carlo Sangalli, dall’amministratore delegato di Fiera Milano Fabrizio Curci e dallo chef stellato Claudio Sadler ha vinto “Le 7 virtù del cibo”, sfida ai fornelli che ha dato il via a Palazzo Bovara alla settimana di eventi dedicati al cibo Milano Food City. Ha avuto la meglio su altri due gruppi.

Il primo guidato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala con Paolo Veronesi e lo chef Andrea Berton. Il secondo dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con il presidente di Coldiretti Milano Alessandro Rota e lo chef Andrea Aprea. A giudicarli è stata una giuria guidata da Carlo Cracco.

“Farò ricorso come per Ema” ha scherzato Sala che poi ha ricordando il tema di fondo dell’iniziativa, cioè quello della lotta agli sprechi alimentari. “È un tema fondamentale e l’esperienza di Expo mi ha lasciato la convinzione che bisogna continuare a lavorare da una parte con le scuole e dall’altra con la grande distribuzione”.

“Penso che sia – ha confermato Fontana – un argomento estremamente importante. Anche la Regione in passato si era impegnata per superare questo problema. Credo che questa manifestazione sia bella proprio perché siamo lanciando un messaggio diretto a tutti i cittadini”.

Passi in avanti, ha osservato Sangalli, sono stati fatti con il recupero delle eccedenze della catena agroalimentare, “ma sono importanti anche piccoli gesti come quello di portare a casa il cibo non consumato nei ristoranti. Recentemente abbiamo lanciato le ‘foody bag’, molto diffuse all’estero, ma solo la minoranza dei consumatori, per quanto in aumento, le chiede regolarmente”.