Venerdì 4 maggio 2018 - 12:21

Sciame sismico nell’Appennino centrale, paura ma nessun danno

Scosse fino a questa mattina tra Forlì-Cesena e Macerata

Roma, 4 mag. (askanews) – E’ proseguito per tutta la notte lo sciame sismico tra Emilia Romagna, Toscana e Marche sull’Appennino centrale, dopo la scossa di magnitudo 3.6 di ieri sera alle 20.46, 6 km di profondità con epicentro a Tredozio (Forlì-Cesena). Qualche ora prima, alle 16.19, era stata registrata una scossa di magnitudo 3.3 ad una profondità di 5 km. Scosse di varie intensità, anche fino a magnitudo 2.9 (a Pieve Torina, Macerata), sono poi proseguite fino a questa mattina tra le province di Forlì-Cesena e Macerata. Molte persone hanno passato la notte fuori casa, ma mon ci sono state segnalazioni di danni particolari.

Tredozio, in Emilia Romagna, è proprio al confine con la Toscana e la scossa di ieri sera è stata distintamente avvertita anche a Marradi, in Toscana appunto, a circa 45 km in linea d’aria da Firenze, suscitando molto spavento nella vicina frazione di Lutirano. A Tredozio oggi le scuole sono rimaste chiuse.

Angelo Bassi, consigliere della Città Metropolitana di Firenze, delegato alla Protezione civile, ha fatto sapere che “dopo la scossa principale delle 20.46 non si sono avute segnalazioni di danni”.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze monitora la situazione in coordinamento con l’Unione Comuni del Mugello, Comune di Marradi e Sala Operativa dei Vigili del fuoco.