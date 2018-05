Giovedì 3 maggio 2018 - 16:14

Ucciso da un mix di alcol, droga e metadone il 23enne morto ai Parioli

Nessun riscontro sulla scritta sul petto "Mi vendicherò"

Roma, 3 mag. (askanews) – Sarebbe stata una miscela di alcol, droga e metadone a causare la morte di Giuseppe De Vito Piscicelli, il giovane 23enne trovato senza vita la mattina del primo maggio nell’appartamento di famiglia nel quartiere Parioli, a Roma.

Le verifiche dei medici legali saranno completate nelle prossime settimane e poi poste all’attenzione di chi indaga. Allo stato la fidanzata del ragazzo resta indagata per omicidio colposo. A piazzale Clodio non ci sono riscontri in merito all’autore della scritta “mi hai lasciata sola, mi vendicherò” presente sul petto del ragazzo.

