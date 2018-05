Giovedì 3 maggio 2018 - 13:11

Aprile è stato il piú caldo degli ultimi 40 anni

Superato il record del 2007

Roma, 3 mag. (askanews) – Se il mese di marzo, più freddo e piovoso della media, aveva dato un’ottima notizia dopo diversi mesi di siccità e di caldo anomalo, aprile ha di nuovo invertito la tendenza, scalzando l’aprile 2007 dal gradino più alto dei mesi di aprile più caldi di sempre. Quello del 2018 – dice il Centro Epson Meteo – è stato, infatti, un aprile record per le temperature, ben al di sopra della norma a livello nazionale: l’anomalia è stata di +2,8° C, più dell’aprile del 2007 che fece registrare un’anomalia termica di +2,7° C.

Simone Abelli, meteorologo del Centro Epson Meteo, specifica che il 2007 resta in testa solo per quello che riguarda le temperature massime (+3,4° C rispetto ai +3,1° C di quest’anno).

L’arrivo di una forte alta pressione con una massa d’aria molto calda sull’Italia, ha fatto chiudere il mese in negativo per quanto riguarda le piogge: il mese è stato complessivamente meno piovoso della norma con una anomalia del -39%. Le piogge si sono concentrate nella prima metà del mese e hanno interessato soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna.

Da gennaio ad oggi le temperature sono rimaste mediamente più alte della norma con una differenza che, dopo la graduale attenuazione degli ultimi due mesi, con il mese di aprile si è alzata a +1° C. Per quanto riguarda le piogge, da inizio anno l’anomalia resta positiva con un surplus rispetto alla media del +25%.

031309 MAG 18 red/cro/int5