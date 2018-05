Giovedì 3 maggio 2018 - 11:01

A Eataly Roma il 4 e 5 maggio la due giorni dedicata al vino

All'Eataly Wine Festival di scena 150 denominazioni italiane

Roma, 3 mag. (askanews) – Il 4 e il 5 maggio 2018 ritorna il Festival di Eataly Roma dedicato ad alcune tra le più rinomate e importanti denominazioni vitivinicole italiane. Il terzo piano, dalle 18 all’ una di notte, accoglierà una area degustazione con assaggi di 150 vini raccontati direttamente dai produttori. Si potranno scegliere anche vini alla mescita o acquistare direttamente le bottiglie del Wine Festival a costo di scaffale con la possibilità di consumarle in loco. Un viaggio degustativo dell’intero stivale tra le più importanti etichette, il tutto accompagnato dai cibi buoni di Eataly: dai carpacci di Fassona “La Granda” della Macelleria, a quelli di ricciola e ombrina del Crudo della Pescheria, fino alla selezione di salumi e formaggi di Pane & Vino. A completare l’offerta food, le proposte dello chef Paolo Trippini e le dolci specialità della pasticceria Nero Vaniglia.

Proprio Eataly Roma ha inaugurato da poco, al secondo piano, un’area completamente rinnovata ed ampliata dedicata al vino. Con questo nuovo progetto Eataly Roma ha realizzato un’Enoteca dalla triplice vocazione: grande, romana e verde. Grande, in quanto nell’Enoteca sono proposte oltre 25.000 bottiglie che spaziano dalla grande denominazione alla rarità enologica, dal top brand al piccolo produttore, passando per il progetto del “Vivaio di Eataly”, nato nel 2016 per valorizzare attraverso ricerca e visibilità giovani e piccoli produttori italiani di prima generazione. Romana, poiché l’offerta include 21 cantine, oltre 130 etichette e più di 1.000 bottiglie di vini del Lazio, disegnando così una panoramica interessante sulla regione. Eccellenze che toccano tutte le aree del territorio laziale passando da vitigni tradizionali a varietà riscoperte, grandi vini che raccontano la storia e lo sviluppo di una regione ad alto potenziale enologico e che hanno, all’interno dell’Enoteca, un importante spazio. Verde, perché l’Enoteca propone più di 1.500 etichette prodotte secondo una filosofia vicina alla natura con vini biologici e biodinamici.