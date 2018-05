Mercoledì 2 maggio 2018 - 16:14

Sparò ad una trans dopo rapporto sessuale a Milano: preso 81enne

La notte del 5 aprile in viale Testi: 36enne fu colpita alla mano

Milano, 2 mag. (askanews) – I carabinieri hanno arrestato un 81enne milanese con l’accusa di aver sparato da un’auto in corsa contro una 36enne transessuale brasiliana rimasta gravemente ferita ad una mano poco dopo la mezzanotte del 5 aprile scorso in viale Fulvio Testi a Milano. L’anziano, un pregiudicato residente in zona Giambellino, avrebbe fatto fuoco con una pistola calibro 7,65 (che non è stata ancora trovata) dopo aver consumato un rapporto con la vittima nell’appartamento di lei, e averla riaccompagnata nel punto dove è solita prostituirsi.

Gli investigatori della Compagnia Porta Monforte che hanno condotto le indagini hanno eseguito nei confronti dell’anziano pregiudicato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di lesioni personali e porto abusivo di armi. L’uomo, che non ha voluto spiegare i motivi dell’aggressione, è stato recluso a San Vittore.

Alp MAZ