Lunedì 30 aprile 2018 - 17:43

Morti 4 escursionisti sulle Alpi dopo una notte a 3.200 metri

In 14 sorpresi da una tempesta, anche degli italiani

Roma, 30 apr. (askanews) – Quattro alpinisti sono morti nelle Alpi svizzere e altri 5 sono stati ricoverati in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stati costretti a trascorrere la notte tra domenica e lunedì all’aperto a oltre 3.200 metri di altitudine. Lo ha annunciato la polizia del cantone Vallese, secondo cui le vittime, per ora non identificate, facevano parte di due gruppi di 14 escursionisti italiani, tedeschi e francesi, impegnati in un percorso a Pigne d’Arolla e sono stati sorpresi da una tempesta.

Secondo Swissinfo, stamattina i soccorritori hanno trovato 14 persone che avevano trascorso la notte all’aperto, in stato di ipotermia, e una era già morta, presumibilmente a causa di una caduta. Altri tre alpinisti sono morti dopo l’arrivo in ospedale.

Orm/Int2